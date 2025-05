Kísérteties a hasonlóság Sarolta hercegnő és a néhai II. Erzsébet között: kivételes uralkodó lehetne

Így alakulhat Sarolta jövője

Sarolta hercegnő pozíciója egyébként is érdekes, amit nem csupán a család, de a jog is alakított. 2015. május 2-án született, és a 2013-as trónöröklési törvény révén ő az első női királyi családtag, aki nem veszítette el helyét az öröklési sorban öccsével, Lajossal szemben. Jelenleg a harmadik a trón várományosai között. A 10 éves hercegnő jövője sok lehetőséget rejt, többek között azt is, hogy egy napon megkaphatja a „királyi hercegnő” címet – ezt jelenleg nagynénje, a 74 éves Anna hercegnő viseli. Ugyanakkor a döntés nem automatikus: a cím sorsa végső soron az uralkodó kezében van, és Sarolta akár el is utasíthatja azt. Szülei Harry példáján okulva már most elkezdték felkészíteni a másodszülött szerepére, és igyekeznek számára élhetővé tenni a királyi szerepeket.