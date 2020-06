A karantén miatt Murányi Tünde, színésznő is munka nélkül maradt, ezért nagyon örült, amikor csörgött a telefon, és szerepet ajánlottak neki a Barátok köztben.

Ő maga ugyan nem néz tévét, de nagyon várja, hogy a népszerű sorozat részese legyen.

Az RTL Klub reggeli műsorában elárulta, sok a közös közte és karaktere között, Tünde Bözsi mama lányát alakítja majd.

A színésznő viszont a színházban is látható lesz majd továbbra is, már el is kezdte a próbákat.