Egy időre felhagy a színészkedéssel a Barátok közt sztárja, Seprenyi László, mert úgy érzi, más úton kell továbbmennie. Már régóta érlelődik benne ez a gondolat, most azonban istenhitéből erőt merített a komoly döntés meghozatalához, ami így is fájdalmas. De nem csak neki, hanem a sorozatban a feleségét alakító Nagy Alexandra számára is.

A színésznő Instagram oldalán írt érzéseiről, az utolsó jelenet forgatásáról:

„A mai rész nem csak a karakterek életében sorsdöntő, de nekem is nagyon sokat jelentett. Nem csak a szívem van benne, hanem szőröstül-bőröstül mindenem! Szerettem. És szeretném, ha Ti is szeretnétek minket, engem! Hálás vagyok a közös munkáért"