Drága Mindenki! Okkal választottam egy mosolygós és egy elgondolkodtató, kissé szomorkás képet ehhez a poszthoz...Először is szívből köszönöm, hogy már 45.300 - an vagytok itt nekem, nekünk...szerettem volna a 45.000 - et megköszönni, de mire sikerült ez a poszt már +300 - an lettetek, aminek nagyon-nagyon örülök! Aztán most tőlem nem megszokott módon és picit ellentétben az előző mondataimmal szeretnék kérni valamit...valamit, ami lehet nem lesz népszerű, de nem bírom már tovább szó nélkül hagyni. Kérem szépen azokat az embereket, akiknek nem vsgyok szimpatikus, akiknek bármilyen problémájuk van velem, inkább lépjenek ki az oldalamról és ne kövessenek. Nincs harag, nincs szomorúság...nem akarok már mindenkinek megfelelni és nem akarok már idegeskedni azon, hogy xy szerint ez vagy az nem szép rajtam, hogy megöregedtem, hogy ráncos a szemem stb...igen, tisztában vagyok ezekkel és azzal is, hogy nem vagyok és nem is leszek tökéletes!! De ez van, elfogadom magam, a koromat, a rancaimat, mindemet úgy ahogy van!! Kérlek benneteket ne értsetek félre: a kritikával semmi gondom nincs...a stílussal annál inkább...a gonoszsággal és a rosszindulattal szintén...illetve azt is fontosnak tartom, hogy mindenki lássa és tudja: én nem egy szuper bombázó tökéletes mosolyú, mindig gyönyörű sminkben pózoló Barbie baba vagyok, akin mindig minden "káprázatos"...nem!!! Én nem ez vagyok...én mindig vállalom magam, az életemet, a helyzetemet és nem utolsó sorban mindig őszinte vagyok Veletek...a ráncaimmal, az anyajegyeimmel, a "kacska" és nem tökéletes fogsorommal, a karikákkal a szemem alatt,a jó vagy a rossz kedvemmel...akinek pedig mindez nem tetszik, kérem inkább ne kövessen...és ne bántson...néha gusztustalan stílusban...mert én sem bántok senkit...Elnézést kérek, ha hosszúra sikeredett...köszönöm, aki azért van itt mert kedvel, és nem azért, hogy amikor csak tud, rúgjon belém egyet...csak mert épp neki rossz napja van...legyen nekem is...na nem!!! Azonnal tiltom és törlöm...Köszönöm, hogy végigolvastátok, bízom benne, h sokan értitek ezt a posztot...Nektek köszönöm, hogy vagytok... - írta Szögeczki Ági.