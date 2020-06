Csókos száj, hot-dog, szendvics, de akár egy trópusi mintájú leggings is zavarba ejthető lehet, amikor már nem a vállfán, hanem magunkon látjuk. A Daily Star írt arról, hogy egyes mintás kondinadrágokon érdekes minták rajzolódnak kis, amikor felveszik őket.

Nemcsak érdekes, hanem egyenesen intim is lehet, amikor az említett mintákból péniszek vagy vaginák lesznek meglehetősen kínos helyeken. Mondhatnánk, hogy megmosolyogtató, de valljuk be: ezek után nem vennénk fel ezeket az edzőterembe!

