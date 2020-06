Éppen a múlthéten számoltunk be arról, hogy Jollyt dallopással vádolják , most pedig nem más mint a Kosssuth-díjas Bangó Margit gyanakszik a mulatós sztárra.

A művésznő úgy véli, az Elmulattam a lóvémat című nóta eredetileg az ő szerzeménye, csakhogy Jolly sem a dal eredeti címét (Borús az ég), sem pedig az ő nevét, mint szerzőt nem tüntették fel sehol, ez pedig bűncselekmény. Ekképpen Bangó Margit az énekes közösségi oldalán jelezte az énekesnek a problémát.

Mások szóltak nekem erről az egészről, tulajdonképpen rajongók hívtak fel, hogy megkérdezzék, mi ez. Késő este volt, de úgy döntöttem, egye fene, meghallgatom. Ekkor vettem észre, hogy ez az én dalom, csak más a címe

- kedzte mesélni az énekesnő a Blikknek.

„Ennek a dalnak a szövegét és a zenéjét is én írtam. Készült belőle klip, illetve az albumon is megjelentettem. Énekeltem a televízióban, a rádióban. Azért is jeleztem a problémát az oldalán, ahol mindenki láthatja, hogy mások is okuljanak belőle. A címet és az előadót tiszteljük meg a neve feltüntetésével. Nem egy mezei énekesről van szó, de ha az lennék sem tűrném el, hogy amit én kitaláltam, megváltoztassák"

Jolly természetesen teljesítette a művésznő kérését, a csatornáján azóta átírta a dal címét, a videó végén pedig zárójelben feltűntette Bangó Margit eredetijének a címét is. A történtekkel kapcsolatban Jolly nem kívánt nyilatkozni a lapnak.