Panni és Benedek szerelme sorsszerű volt. Panni még csak 16 éves volt, amikor először megpillantotta a 20 éves sportolót. Kapcsolatuk már ekkor elkezdődött, bár a tiniszerelem nem tartott sokáig. Később Tibi Olaszországba költözött, ahol megházasodott, és megszületett Ginevra nevű lánya. Ez idő alatt Panninak is volt egy komoly kapcsolata, de rosszul érintette a házasság híre.

„Hat vagy hét évig tartott mindkettőnknek a másik komoly kapcsolata, ami neki házassággal és gyerekkel végződött. Amikor tudomást szereztem a házasságról, úgy éreztem, mintha megforgattak volna egy kést a szívemben" – mondta Panni 2018 áprilisában D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában.

Később Panni kapcsolata zátonyra futott, és tudta, hogy Tiborral lesz még folytatás. 2002-ben újra egymásra találtak, és a sportoló haláláig nem engedték el egymás kezét. Ők ketten tényleg feltétel nélkül szerették egymást.

2013-ban Szily Nórának könnyes szemmel mesélt szerelmükről.

„Tudom, hogy nekem teljesen Tiborra kell fókuszálnom, hogy ez működjön kettőnk között. Demokrácia van nálunk, mindent megbeszélünk, mindenben partnerek vagyunk, de nekem igenis ki kell szolgálnom"– fogalmazott a modell hét évvel ezelőtt, aki akkor semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy minden maradjon úgy, ahogy van.

Tibor betegségére 2018-ban derült fény: a sorsfordító diagnózid előtt Panni így mesélt az igaz szerelemről D. Tóth Kriszta műsorában:

„Az igazi szerelem az, hogy ránézel valakire és szereted benne a kisfiút, szereted, amikor idegesítő, ha látod, ahogy öregszik, azt is. Tibornak is és nekem is vannak idegesítő dolgaink, de soha nem idegesítem fel magam rajta, szeretem azért is, mert ilyen"

Panni és Benedek nem mutatkoztak együtt a médiában, és óvták családjukat a nyilvánosság elől. Két közös gyermekük született, Mór és Barka. A gyerekek arcát soha nem mutatták meg, és nyilatkozataikban sem esett szó róluk. Panni minden egyes pólómeccsen férje mögött ült, és bár óriási harcokat vívott magában, ezt sosem lehetett látni rajta. A modell az utolsó pillanatig védte férjét, és mellette volt: azt is sikerült elérnie, hogy a sajtó munkatársai ne faggassák őt férje állapotáról -írja a Ripost.

Úgy tudni, hogy a sportoló másfél héttel ezelőtt lett rosszul otthonában, majd visszakerült a klinikára. Utolsó napjait az intenzív osztályon töltötte, Pannin és orvosain kívül senkivel sem kommunikált: nem szerette volna, hogy ilyen állapotban lássák. A sportoló várta már, hogy véget érjen két éven át tartó szenvedése. A Bors információi szerint édesanyja és Panni fogták a kezét, amikor örökre elaludt...