Gelencsér Tímea nem is olyan régen tért vissza Dominikáról, az Exatlon hungary forgatásáról. Az egykori szépségkirálynőben most tudatosulhatott, hogy Magyarországon még nem igazán köszöntött be a jó idő. Csalódottságának Instagramon adott hangot, és egy nosztalgikus képet is posztolt mellé.