Hatalmas rajongótáborra tett szert a 90-es években a V.I.P. formáció, amelynek tagjai Józsa Alex, Rácz Gergő, Rakonczai Imre és Rakonczai Viktor sikert sikerre halmoztak. Derült égből villámcsapásként érte a rajongókat, amikor az együttes bejelentette, feloszlanak. Rácz Gergő – aki ezt követően sikeres zeneszerzői, valamint szólókarriert épített – elárulta, hogyan élte meg a csapat döntését.„Ez egy döntés volt, igaz nem az enyém, de nem volt mit tenni. Sajnáltam, mert nem volt kiaknázva, hogy ebben a formációban mindenki hangszeren játszott. Talán tudtunk volna még tovább menni, ha elhagyjuk a kliséket és átalakulunk egy hangszeres formációvá, de nem ez történt. Egy befejező nagykoncerttel zártuk le az életünknek ezt a fejezetét. Rengeteg jó emlékem van abból a korszakból" – árulta el Rácz Gergő, aki több zenésztársával is dolgozott azóta. „Az idő azt mutatja, hogy utána is tudtunk együtt dolgozni. Rakonczai Viktorral majdnem tíz évig, több közös szerzeményünk is született. Jó, hogy így tudtuk lezárni ezt a korszakot, hogy később a közös munka is remekül ment" – vallotta be az énekes, aki nemrég a Dal című műsort is megnyerte a 'Mostantól' című szerzeménnyel. Ennyivel azonban nem éri be, készül nagylemeze, míg az év második felében egy nagykoncerttel is megörvendezteti a rajongókat. „Hat év után, várhatóan jövő év elején jelentkezem majd egy saját lemezzel, nagyon megtetszett a bakelit, így ebben is gondolkodom. Addig is több dallal és egy nagykoncerttel is jövök, októberben" – mondta a Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak Rácz Gergő.