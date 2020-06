Amber 16 évesen tetováltatott először. A fiatal lány súlyos depresszióval küzdött, nem tagadja, hogy ez egyfajta terápia volt számára.

Mostanra az egész teste ki van varrva, és emellett számos plasztikai beavatkozáson is átesett. Megműtette melleit, zsírleszívást csináltatott, és feltöltette a popsiját. Eddig összesen 22 millió forintot költött a külsejére - írta meg a The Sun.

Amber olyannyira messzire ment, hogy még a szemgolyóját is kitetováltatta, aminek következtében meg is vakult egy időre.