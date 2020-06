A színésznek és feleségének újra át kellett élnie, azt a borzalmat, ami egy baba elvesztésével jár. A nő tavaly novemberben már átesett egy vetélésen. A pár éppen ezért most nem osztotta meg, hogy ismét babát várnak, csak akkor közölték volna, amikor megszületik. Ám sajnos ismét elveszítették a gyereküket. Erről számolt be Instagram oldalán James Van Der Beek, hogy erőt adjon azoknak, akik hasonló szörnyűségen mentek keresztül.

„Miután tavaly novemberben átéltünk egy szörnyű vetélést, most nagyon boldogok voltunk, hogy ismét babát várunk. Ezúttal megtartottuk a titkot. Ám múlt hétvégén, ismét a 17. hétben, ez a kis lélek úgy döntött, mégsem csatlakozott hozzánk a fizikai létbe."

A színész feleségét kórházba vitték, ahol vérátömlesztést kapott. James Van Der Beek bevallotta, borzasztó fájdalmat, és haragot érez, de azt üzeni azoknak, akik szintén átélték ezt a tragédiát, hogy nincsenek egyedül.