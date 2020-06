Emily Ratajkowski mindenki legnagyobb örömére folyamatosan sokat mutata magából. Legutóbb is szexi Instagram sztorikkal lepte meg a követőit.

Manapság a férfiak egyik kedvence, Emrata folyamatosan szexibbnél szexibb fotókat posztol közösségi oldalán, ahogy most is. A modell falatnyi bikiniben villantotta meg idomait, melltartót például az egyik képen egyáltalán nem visel, de intimebb testrészét is csupán egy aprócska bugyi takarja.