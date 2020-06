A felháborító eset június 20-án Szentpéterváron egy metróállomásnál történt, amiről szerencsére videó is készült, így szinte rögtön be lehetett azonosítani a fiatalkorú támadókat. Az egészből végül nem csak egy sima verekedés, hanem tömegverekedés alakult ki - számolt be a Promotions.

A fiatal házaspár utcazenélni szeretett volna: a férfi gitározott, a nő énekelt. Az egyik fiatalnak azonban ez cseppet sem volt ínyére, ezért odament kötekedni. A szóváltás később eldurvult és az ittas fiatal megütötte a gitározó férfit, aki gyorsan levette a kabátját, és próbálta felvenni a harcot. A verekedésbe később becsatlakoztak a vandál tettestársai is, így egy kisebb tömegverekedés alakult ki, melyben a szerelmét védelmező nő is komolyan megsérült, eltört az orra. A férfinek pedig zúzódásai lettek. Azt sem árt megemlíteni, hogy a fiatal asszony terhes. A felvétel hatalmas bizonyíték, ami magáért beszél, így remélhetőleg minél előbb előállítják a 14-17 év közötti fiatalokat.