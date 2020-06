A múltunk is mi vagyunk. Tanulhatunk belőle. "Felelős vagy azért, akit egyszer megszelídítettél" - mondom Saint-Exupéryvel. A szerelem, a szeretet nem múlik el, csak változunk, és ha nem figyelünk a másikra, akkor elszakadhatunk egymástól. Most már persze a külső nyomás is ott van a család részéről, csak egy irányba kellene tenni a szívet és az agyat, ahogy a Kispál és a Borz énekli. A szerelem, a család az élet része. Ha meg is tud lenni az ember egyedül, ezekben a hónapokban mégis kiderült, hogy jó, ha van valaki mellettünk - mondta a színész a HOT! magazinnak.