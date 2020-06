Sokat pihent a karantén alatt Korda Gyuri és Balázs Klári, de némi munkát is beiktattak a hétköznapokba. Számukra még mondhatni továbbra is tart a karantén, ugyanis csak indokolt esetben merészkednek ki a házból.

„Mi nem nagyon járkálunk el. Vigyázunk magunkra, amennyire lehet. Egyrészt mindenkit kellőképpen megijesztett ez az egész, így minket is. Másrészt veszélyeztetett korban is vagyok, de nagyon szeretnék még sokáig énekelni a közönségnek. Így inkább vigyázok, vigyázunk, amennyire csak tudunk" – mondta a Sláger FM-en Korda György, aki feleségével együtt a munkát sem mellőzi ebben az időszakban.

„Minden nap skálázunk, ez nekünk olyan, mint a sportolóknak az edzés. Sokat tanácskoztunk, rengeteg zenét hallgatunk és nagyon sok olyan dalt vettünk most elő, amit eddig nem énekeltünk, szinte soha a közönségnek. Közös és szóló dalok egyaránt vannak köztük, így mikor legközelebb színpadra állunk lesz egy pár meglepetés. Megpróbáljuk ezekkel a dalokkal tovább bővíteni, frissíteni a repertoárunk" – mesélte Balázs Klári.

A pár már nagyon készül az augusztusi koncertekre, de addig leginkább a pihenésé lesz a főszerep, amit egy cseppet sem bánnak.

„Van idő rá, hogy gyakoroljunk, zenét hallgassunk. Ez az időszak a pihenésre is jó. Az ember egyébként bele se gondol, hogy mennyire szüksége van erre. A testnek, a léleknek, a hangszálaknak, mindennek szüksége van a pihenésre. Igaz, jobb indokot is el tudtam volna képzelni a pihenésre, mint a járvány, de ha már így alakult, a rosszban is próbáljuk megtalálni a jót, a kiutat" – fejtette ki Korda György.