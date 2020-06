Az akciósztár rendkívül büszke lányára, és igyekszik minél több időtt együtt tölteni vele. A szülinapját is híres apukájával ünnepelte, ahol a cuki videókészült a fiatal színésznőről, hiszen ő is a filmes szakmában helyezkedett el. Egyik legismertebb filmje pedig a 47 méter mélyen, amit három éve mutattak be a mozik.

Szeretünk!

- írta a videóhoz Stallone.