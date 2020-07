Különleges örömhírről számolt be nemrég Varga Izabella: "Komolyan mondom, szinte szökdécselve közlekedtem órákon át."

Varga Izabella a napokban elbűvölte a követőit, ugyanis egy szexi, zuhanyzós képet posztolt magáról. A fekete-fehér felvételről szinte sugárzik az elegancia és az erotika keveréke, pont olyan hangulatot kölcsönzött, mint amilyen maga a színésznő. Most pedig egy nem mindennapi örömhírről számolt be sztár: mint kiderült, andragógia szakra járt, és most diplomát szerzett.

"Nagyon boldog voltam, hogy jól sikerült a vizsga, komolyan mondom, szinte szökdécselve közlekedtem órákon át" - mesélte Izabella, aki már évek óta trénerként tevékenykedik, a mostani diplomája pedig szintén a felnőttekkel való munkáját segíti.

"Számomra az első számú szempont az életben, hogy elégedett és boldog legyek, így mindent megteszek azért, hogy ez ötven-, hatvan-, hetvenéves koromban vagy később is így legyen. Önmagunk fejlesztése, továbbképzése segíthet abban, hogy ez sikerüljön. Ez az iskola havonta négy napot vett el az életemből, azt gondolom, ennyi időt megérdemel bárki, hogy magára fordítsa" - mesélte a híres színésznő, aki persze a színészkedéstől sem búcsúzik el.

"A színészet a nagy szerelem az életemben, de szerettem volna egy polgári foglalkozást is, amiben szintén örömömet lelem, és új kihívást jelent számomra" - fejtette ki a Blikknek.