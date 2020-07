Idén július 1-jén lenne 59 éves Diana hercegnő. Ennek alkalmából Harry herceg ezen a napon adta át az édesanyjáról elnevezett kitüntetést. A Diana-díjat olyan fiatalok kapják, akik egy jó ügyért küzdenek egész évben.

„A feleségem nemrég azt mondta, a mi generációnk és a korábbiak nem tettek eleget annak érdekében, hogy kitöröljük a rosszat a múltból. Ez nagyon bánt. Sajnálom, hogy nem olyan világban éltek, amilyet érdemelnétek.„

Harry herceg beszédében a rasszizmusra hívta fel a figyelmet, ami most óriási probléma, és kezelni kell. Megígérte, hogy ez ellen küzdeni fog, és azon lesz, hogy minél közelebb kerüljenek a megoldáshoz, ahogyan biztosan édesanyja is tenné.

„Tudom, hogy édesanyám sokak számára volt példakép, és biztos vagyok benne, ha itt lenne, a Ti oldalatokon harcolna. Most azt láthatjuk, hogy világszerte a megosztottság, az elszigetelődés és harag dominál, és a felszínre kerül a fájdalom és a trauma is.Mint ahogy Ti sem, úgy ő sem választotta soha a könnyebb vagy népszerűbb utat, ha kiállt valamiért, és kiállt mindenkiért, akinek szüksége volt rá!"