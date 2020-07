Mérei Katának nagy ijedtséget okozott a kisfia, de a színésznő lélekjelenlétének köszönhetően nem történt tragédia. Bálint ötéves volt, amikor evés közben fulladozni kezdett.

"Az esetet a mai napig emlegetjük, és máig beleborzongok, mert sokkal rosszabbul is elsülhetett volna. Bálint öt éves volt, épp költöztünk. Izgatottan várta, milyen nagy lesz a szobája, és közben rágatlanul habzsolta be a szendvicsét. Hirtelen fulladozni kezdett, én pedig gondolkodás nélkül a térdemre fektettem és a lábánál fogva fejre fordítottam, majd egy hatalmasat ütöttem a hátára, amivel ki tudta köpni a torkán akadt falatot. Nagyon sírtunk. Ő szegény az ijedség mellett a fájdalomtól is. Alig győztem bocsánatot kérni és magyarázkodni, hogy ez csak érte történt, hiszen csak így tudtam megmenteni az életét" - idézi a színésznőt a Blikk Rúzs.