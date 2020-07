Ha kisgyerekkel indulunk világot látni, akkor a legkényelmesebbnek talán az autós utazást mondhatjuk, hiszen ott nincsenek sem csomagkorlátok, sem pedig olyan megkötés, hogy vihetünk vagy nem vihetünk magunkkal – kivéve az autó méreteit. Akkor állunk meg, amikor akarunk, akkor eszünk vagy sétálunk egyet, amikor igény van rá, ugyanakkor egy messzebb fekvő úti cél elérése autóval nem mindig időtakarékos vagy megoldható. A repülő a másik véglet, ahol számos szabályt be kell tartani, amelyek vonatkoznak arra, hogy mit csomagolhatunk a bőröndbe és mit nem, milyen súlyban, milyen méretben és így tovább. S bár a repülős utazás a leggyorsabb formája annak, hogy eljussunk a kiszemelt területre, egyben a legnagyobb körültekintést igénylő is, főleg, ha egy aprósággal emelkednénk a felhők fölé. Kellő rákészüléssel azonban ez sem lehetetlen küldetés!

Felkészülés

Az első dolog, amit érdemes megtenni, ha rászántuk magunkat a repülős utazásra, az az, hogy átgondoljuk, hogyan fogjuk az élményre felkészíteni a kicsit. 1 éves kor alatt, még nagyon keveset ért a dologból, de talán akkor is jobb neki beszélni a nyaralásról. 2 év fölött pedig kifejezetten érdemes részletesebben is körüljárni a témát. Jó ötlet, ha beszerzünk olyan képeskönyvet, amely direkt a repülős utazásról szól, mert így sokkal szemléletesebben tudjuk elmesélni neki, mi is fog történni, ráadásul fel is keltjük az érdeklődését és mire eljön a vakáció napja, alig fogja várni, hogy átélhesse mindazokat az izgalmakat, amelyeket a könyvben már látott.



Ne felejtsük el, hogy külföldi utazás során a gyerekeknek is szükségük van a személyazonosságot igazoló okmányra. Ez lehet – desztinációtól függően – személyigazolvány vagy útlevél. Az utazás szervezésekor mindenképpen járjunk utána, melyik okmányt fogják kérni, mert ennek hiányában a gyerekek sem utazhatnak.



Amellett, hogy a gyermekünket felkészítjük az élményre, nekünk is át kell gondolnunk a repülős kalandot. Fejben menjünk végig a napirenden és próbáljuk elképzelni, hogy miképp valósítható ez meg az utazás alatt: etetés, altatás, játék, pelenkázás, így már sokkal egyszerűbb lesz összekészíteni az utazás kellékeit.



Mire figyeljünk, ha kisbabával, kisgyerekkel repülünk

A kisbabák és totyogók számára nagyon fontos, hogy minden a megszokott mederbe folyjék, ismerős dolgok vegyék őket körül, így igyekezzünk a napirendet a körülményekhez képest tartani. A kézipoggyászban legyenek olyan játékok és egyéb tárgyak (kedvenc takaró, rongyi stb.), amelyek az otthoni hangulatot biztosítják a kicsi számára. A pelenkázáshoz jó, ha beszerzünk egy utazós pelenkázó alátétet, amely megkönnyíti a műveletet és zacskót se felejtsünk vinni a piszkos pelus számára.



Talán a legsarkalatosabb pontja a kisbabával való utazásnak az etetés. Ha a baba még szopik, akkor nincs probléma, ám ha tápszeres, akkor felmerül a kérdés, hogy a szigorú, folyadékokat érintő szabályozás mellett, hogyan lehet megoldani a cumisüveges, vagy nagyobb baba esetében, a (saját) pürés táplálást. Nyugalom, mert a gyermekeknek szánt ételekkel és italokkal kapcsolatban szerencsére kevésbé szigorúak a szabályok, mint általában. Amennyiben lefejt anyatejet, bekevert tápszert vagy pürét vinnénk a fedélzetre, azt külön meg fogják vizsgálni, esetleg megkérnek minket, hogy kóstoljuk meg. Az üveges bébiételeket pedig a 100 ml-es határ felett sem dobatják ki.



Érdemes babavizet is vinni magunkkal, ezt ugyanis nem kell már felforralni, így akár szomjoltásra, akár a tápszer bekeverésére is alkalmas. Utóbbi esetben a repülőgép személyzetét megkérhetjük, hogy mikrohullámú sütőben melegítsék meg kicsit a vizet, így megfelelő hőmérsékleten keverhetjük össze a tápszerporral.



Szintén felmerülő kérdés, hogy hogyan fog utazni a gyermek? 2 éves kor alatt két lehetőség van. Az első, hogy a szülő ölében utazik, a második, hogy egy saját ülésen, amelyre gyermekülést rögzítettek. A gyermekülés lehet babhordozó vagy akár autósülés is, sőt egyes légitársaságok mózeskosarat is biztosítanak az ülni még nem tudó kicsik számára. Ezzel kapcsolatban azonban nem egységesek a különféle társaságok szabályzatai, így érdemes érdeklődni az utazás előtt.



A kisbabás családok általában babakocsit is szeretnének vinni magukkal. Ha 2 év alatti gyerekkel utazunk, akkor a jegyünk automatikusan – a már meglévő poggyászok mellett – feljogosít minket arra, hogy egy babakocsit feladott csomagként vagy kézipoggyászként magunkkal vigyünk.

Nagyobb gyerekeknél mindenképpen csomagoljunk a kézipoggyászba olyan játékokat, amelyekkel leköthetjük a kicsik figyelmét. Remek választás lehet a (vizes) színező, a képeskönyv vagy a matricás foglalkoztató. Sok légitársaság maga is készül az ilyen szituációkra, de jobb, ha nem bízzuk a véletlenre a dolgot.



Ugyan ez vonatkozik a rágcsálnivalókra is. Bár a hosszabb utakon kapunk ételt és rágcsálnivalót is vehetünk, praktikusabb, ha a kisgyerek számára csomagolunk olyan saját ételt és nasit, amit biztosan szeret. Utóbbi azért is jó, ha van nálunk, mert a le- és felszállásnál érdemes valami rágcsát vagy italt adni a gyerekeknek, hogy a nyomáskülönbség ne okozzon számukra kellemetlenséget.

A folyadékpótlásra pedig fokozottan figyeljünk, hiszen a repülőgép levegője nagyon száraz, így megszokottnál kicsit többször kínáljuk meg itallal a kicsi.



A repülős utazás – akárcsak a legtöbb dolog babával és kisgyerekkel – bizonyos körültekintést igényel, ám ha átgondoljuk a szituációt, akkor máris sokkal kevesebb kellemetlen meglepetés érhet minket, bár arra is készüljünk, hogy mindig adódhatnak váratlan helyzetek. Próbáljunk nem görcsölni és a lehetőségekhez mérten élvezni a családi kalandot!