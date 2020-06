A gyerekes utazásra felkészülni olyan, mint amikor egy túlélőtáborba indulunk. Le kell ülni és pontosan át kell gondolni, mivel utazunk, mennyi ideig fog tartani az út és mire lehet szüksége a kicsinek ezen idő alatt. A legjobb, ha fejben végigpörgetjük a napi rutint, és hogy az miképp fog módosulni az utazás alatt. Mit kell feltétlenül kézközelben tartani és mi az, amit nélkülözhetünk. Mikor alszik, mikor játszik, mikor eszik, s ezekhez mire lesz szüksége.



Az autós utazás előnyeiAutós utazást a környező országokba célszerű szervezni és főleg az első nyaralást, telelést érdemes így megejteni, hiszen ha előtte még sosem tettünk meg hosszabb utat a gyerekkel, akkor azt sem tudjuk, miképp fogja viselni az órákon vagy akár egész napon át tartó egyhelyben üldögélést, nem lesz-e rosszul, tud-e aludni menet közben stb.



Szerencsére, ha autóval indulunk neki, akkor sokkal kötetlenebb lehet az út, mint bármilyen más utazási eszközzel, hiszen akkor állunk meg, amikor akarunk, egy kis pihenésre, sétára, tombolásra vagy ha valamire szükség lenne, de a csomagtartóba pakoltuk. Ennek ellenére – ha minél gyorsabban és problémamentesen – akarjuk letudni az utat, gondoljuk jól át, hogy mit hova teszünk. Mindazt, amire az elkövetkező néhány órában szüksége lehet a gyermeknek ne a csomagtartóba rakjuk, hanem egy külön táskába, amit a hátsó ülésen - vagy több gyerek esetén a hátsó lábrésznél - helyezzünk el.



Amit mindenképpen tartsunk kéznél

Pelenkázással kapcsolatos dolgok

Ilyen maga a pelenka, a popsitörlő és a popsikrém. Nagyon praktikus, ha beszerzünk egy boríték méretűre összehajtható, utazós pelenkázó alátétet is, mert akkor biztos nem kell majd azon törni a fejünket, hogy hol cseréljük ki a műsoros pelust - főleg, ha nagy csomagot kapunk.



Etetéssel, étkezéssel kapcsolatos dolgok

Ide tartozik a cumisüveg, a tápszer, a bébiétel, a kiskanál, az előke, a textilpelus (ez egyébként bármire jó, így többet is érdemes bekészíteni), nagyobb gyerekeknél fontos az ivókulacs, kis rágcsa és/vagy gyümölcs.

Érdemes beszerezni egy olyan termoszt is, amelyben kis tárolódobozkák találhatóak. Ez mind az egészen pici, mind pedig a nagyobb gyerekekkel történő utazáskor praktikus lehet. Ha kisbabánk van, aki cumisüvegből tápszert eszik, akkor a termosz egyik tárolójába bekészíthetünk előre felmelegített vizet, míg a másikba az előre kimért tápszert tehetjük, így ha itt az etetés ideje, csak össze kell önteni a kettőt a cumisüvegbe és már adhatjuk is, mindenféle forralás, melegítés méricskélés nélkül. Ha pedig a baba már nagyobb, akkor a tárolókba rakhatunk - szintén előre felmelegített - saját pürét, amit éhség esetén gyorsan oda tudunk neki adni. Ha pedig üveges bébiétellel kínálnánk meg inkább, akkor vegyük ki a tárolókat és felmelegítve, üvegestől tegyük a termoszba az ételt. A tárolókat pedig megtölthetjük valami kornak megfelelő nasival.



Szórakoztatás

A gyerekek egy része borzasztóan unatkozik utazás közben, így jó, ha felkészülünk néhány új és régi játékkal is. A régi kedvencek azért jók, mert az otthon biztonságát visszük magunkkal általuk, az új játékok pedig azért, mert az újdonság varázsa mindig jól jön egy unatkozó, nyűgös gyereknél.

Korosztálytól függően a hosszú autózás praktikus útitársai a plüssök, ujjbábok, matricás foglalkoztatók, mágneses foglalkoztatók és könyvek. Szintén praktikus 3 év körüli gyerekeknél a vizes színező, amely azért jobb, mint a ceruzás, mert nem áll fenn a veszély, hogy egy fékezésnél megszúrja a gyereket. Ezt a színezőt ugyanis egy vízzel megtöltött ecsettel kell kifesteni, ami nem csöpög, nem folyik, így attól sem kell tartani, hogy az egész autó elázik. Szintén praktikusak lehetnek a mini böngészők is, amelyek éppen csak tenyérnyi méretűek, így amellett, hogy a kicsi egyedül is jól tudja lapozgatni, ölben tartva, még helytakarékosak is, tehát nem csak az utazáskor használhatóak, de mondjuk egy éttermes vacsoránál is be lehet tenni őket anya táskájába.



Alváshoz, megnyugváshoz szükséges kellékek

Sose felejtsük el kézközelben tartani azokat a dolgokat, amelyekhez a gyermekünk ragaszkodik, ha zaklatott vagy álmos, legyen az takaró, rongyi, alvós plüss, cumi vagy bármi más. Ez mindenki számára létkérdés, hiszen egyetlen perc alatt kitörhet a következő világháború az autóban, ha éppen nem tudjuk, hol van a nyünyüke, s lássuk be, az autópályán nem mindig van mód leállni és a hátsó csomagtartót feltúrni azért, hogy a kedvencet előrángassuk valamelyik bőröndből.



Amellett, hogy a csomagolást érdemes nagyon alaposan átgondolni és praktikus dolgokat vinni magunkkal, akad még néhány tipp, amit jó szem előtt tartani kisgyerekes autós utazás során.





Egyéb praktikák

Érdemes hajnalban indulni , mert olyankor a kicsi úgy is el fog szundikálni a kocsiban, s mire felkel, már az út egy részén túl is leszünk

, mert olyankor a kicsi úgy is el fog szundikálni a kocsiban, s mire felkel, már az út egy részén túl is leszünk Ha nem akarunk pirkadatkor nekivágni, akkor időzítsük úgy az indulást, hogy minél közelebb legyen az alvásidőhöz (délelőtti, délutáni), hiszen amíg alszik a gyerek, addig nekünk is nyugi van

(délelőtti, délutáni), hiszen amíg alszik a gyerek, addig nekünk is nyugi van Iktassunk be több pihenőt , mintha csak felnőttek mennénk, mert a 2-3 év fölötti gyerekeknek hatalmas a mozgásigényük, és ha nem rohangálhatnak kicsit, akkor szét fogják szedni a kocsit. Ha kisbabával utazunk, akkor is álljunk meg többször, hiszen a levegőzés, az új környezet, az ingerek nekik is jót tesznek.

, mintha csak felnőttek mennénk, mert a 2-3 év fölötti gyerekeknek hatalmas a mozgásigényük, és ha nem rohangálhatnak kicsit, akkor szét fogják szedni a kocsit. Ha kisbabával utazunk, akkor is álljunk meg többször, hiszen a levegőzés, az új környezet, az ingerek nekik is jót tesznek. Válasszunk olyan pihenőt, ahol van játszótér , ahol tombolhatnak és lefáradhatnak picit a gyerkőcök.

, ahol tombolhatnak és lefáradhatnak picit a gyerkőcök. Az étkezéseket összeköthetjük a pihenőkkel, és ha jó az idő, játszhatunk pikniket. Akár előre becsomagolt szendvicseket eszünk az út során, akár veszünk valamit, üljünk ki a szabadba vagy huppanjunk fel a motorháztetőre. Imádni fogják a gyerekek.

A gyerekes utazás sok buktatót rejt, és sokkal stresszesebb lehet, mint otthon maradni a megszokott környezetben vagy akár gyerek nélkül a nyakunkba venni a világot. Ám ha kicsit előre gondolkodunk és tervezünk, akkor olyan kellemes, közös családi élmény lehet, amelyre szívesen és nevetve gondolunk majd vissza.