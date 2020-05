Utazni jó, utazni élmény, gyerekkel utazni azonban egyben kihívás is. Sokkal több szervezést, tervezést igényel, mint mikor csak felnőttek mennek, és nem árt előre gondolkodni, ha nem stresszként akarjuk megélni a családi vakációt. Például már most be lehet szerezni - online boltokból - néhány olyan praktikus és hasznos dolgot, amelyek megkönnyíthetik az utazást kisgyermekkel, így nem akkor kell majd szaladgálni értük, mielőtt épp indulnánk.

Termosz ételtartó dobozkákkalA termosz egy egyik leghasznosabb dolgok közé tartozik, amit utazáskor használhatunk. Válasszunkolyat, amelyben nem csak a cumisüveg fér el, hanem adnak hozzá kis, csavaros tetejű dobozkákat is. Ezeket a dobozokat a hozzátáplálás kezdetétől jól hasznosíthatjuk: tehetünk bele pürét, húst vagy gyümölcsöt, majd belehelyezve a termoszba a megfelelő hőmérsékleten tarthatjuk őket fogyasztásig. Ha a baba még tápszeres, akkor a cumisüvegét megtölthetjük forralt vízzel, amit a termosz melegen tart, így szükség esetén csak elővesszük, belekeverjük a tápszerport – amit kimérhetünk előre a kis dobozkákba, így az adagolással sem kell bajlódni – és már kész is az ebéd vagy az uzsonna. Ugyanígy lefejt anyatejet is vihetünk magunkkal, akár a cumisüvegben, akár a cseppmentesen záródó dobozokban, mert nem fog kihűlni vagy megromlani. Ráadásul az ilyen termoszok nem csak pici gyerekkel praktikusak, de később is hasznosak lehetnek bármilyen utazás alkalmával, amikor valami hűtött vagy meleg finomságot vinnénk magunkkal.

Összehajtható, összetekerhető kulacsA kulacs szintén elengedhetetlen tartozéka minden utazásnak, ha már megkezdődött a hozzátáplálás, ám sok fejtörést okoz általában, hogy milyet válasszunk. Az összetekerhető kulacs azoknál a gyerekeknél jó megoldás, akik már biztonságosan meg tudják inni például a tasakos gyümölcspüréket, ugyanis az ilyen kulacsok megszólalásig hasonlít ezekre a termékekre, csak éppen újratölthetőek. Praktikusságuk abban rejlik, hogy nem csöpögnek, nem szivárognak, nem merev falúak, így könnyebb betenni őket egy teletömött táskába, és ugyan ennek a tulajdonságnak köszönhetően, ha kiürültek - és nem töltjük újra -, akkor lapítva vagy felcsavarva szinte semennyi helyet nem foglalnak.



Utazós pelenkázó alátétMinden szülő egyik rémálma, utazás közben pelenkát cserélni, főleg, ha egy nagyobb csomaggal lep meg minket a csemete. Hova tegyük a gyereket, mit rakjunk alá, ha összemaszatoltuk, mi lesz azzal, ami alatta volt és még millió kérdés fut át az anyák agyán egy-egy ilyen helyzetben. Erre megoldás az utazós pelenkázó alátét, amely első pillantásra egy szimpla borítéktáskának tűnik mind méretre, mind fazonra, sőt egyes darabok valóban olyanok, mintha valami fancy kis kiegészítők lennének anya outfitjéhez. Amikor azonban kinyitjuk, láss csodát, a „retikül" egy olyan vízhatlan, letörölhető felületté alakul, amelyre nyugodtan ráfektethetjük a gyermekünket, ha utolért a baj. A legtöbb utazós pelenkázó alátétbe ráadásul elhelyeznek zsebeket, ahova eleve beletehetünk 2-3 pelust, mini popsitörlőt és pár zacsit is, hogy legyen hova rakni a műsoros csomagot a hadművelet végeztével.