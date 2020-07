Jennifer Lopez 50 évesen olyan dögös, hogy húszonéves nők is joggal irigykedhetnek rá.

JLo fellépésein mindig száz százalékot nyújt, ami nem csak a látványban, de a profin összerakott koreográfiában és fellépőruháiban is visszakösözn. A mostani videóban ízelítőt kapunk, milyen is egy Jennifer Lopez koncert az első sorból. JLo nem csak remekül táncol, de szembetűnő remek alakja is, ami 50 évesen abszolút lenyűgöző.