Nem minden híresség szerencsés a szerelemben, valójában nagyon sokaknak nem sikerült a megfelelő partner mellett kikötniük. Persze ilyen a civil emberekkel is gyakran megtörténik, hiszen a szerelem vak, ezért pedig könnyű nem észrevenni a nyilvánvaló jeleket. Íme, azok a kedves hírességek, akik szörnyű emberekkel alkottak egy párt.

Sandra Bullock

A színésznőt nagyon szereti a közönség, mind a filmjeiért, mind a személyiségéért odavannak, így egy emberként álltak ki mellette, mikor kiderült, hogy férje Jesse James megcsalta őt. 2010-ben derült fény párja hűtlenségére, pedig az az év nem indult rosszul Sandra Bullock számára, hiszen megkapta a hőn áhított Oscar-díját. Beszédében még meg is köszönte Jamesnek a támogatást, de aztán kiderült, hogy a mintaférj több nővel is megcsalta a színésznőt, és ha ez még nem volna elég, kiszivárgott róla egy olyan fotó, amelyen náci uniformisban látható. Sandra Bullocknak több se kellett, azonnal beadta a válópert, mert az antiszemitizmusnak, rasszizmusnak, szexizmusnak, homofóbiának nincs helye az életében.

Mariah Carey

Az énekesnő első házasságát Tommy Mottola zenei producerrel kötötte, aki a hírek szerint teljes kontroll alatt tartotta a sztárt. A befolyásos üzletember nem csak az alkalmazottainak, de a házastársának is szeretett parancsolni, így Carey például nem hagyhatta el egyedül az otthonukat, a nap 24 órájában biztonsági őrök kísérték őt és igen, még a fürdőszobáig is. Az énekesnő egész életét irányította, még azt is megmondta neki, mikor ülhet le, és mikor állhat fel. Bár Mottola később minden vádat tagadott, ami arra utalt, hogy ilyen szinten befolyásolta volna az énekesnőt, később annyit elismert, hogy a kapcsolatuk nem volt jó, és hozzátette, hogy igazán sajnálja, ha a jó szándékai fájdalmat és kellemetlenséget okoztak.

Jennifer Lopez

A színésznő első férje akkoriban kedves fickónak tűnt a nyilvánosság számára, ám a válás után kimutatta a foga fehérjét úgy, hogy azt mindenki láthatta. Ojani Noa valószínűleg sértettségében kész volt arra, hogy a megfelelő összegért az egész kapcsolatukról kitálaljon. Még könyvet is akart írni a viszonyukról, de ezt Jennifer Lopez sikeresen megakadályozta. Később pedig bíróság tiltotta meg a férfinak, hogy a továbbra is megalázza, rágalmazza és negatív fényben tüntesse fel híres exét. Ez azonban nem állította meg a férfit, 2015-ben állítólag egy intim videót is megpróbált eladni, amin állítólag Jennifer Lopez látható, és ami még a házasságuk alatt készült. Kedves ember.





Anne Hathaway

Habár Anne Hathaway nem ment hozzá az olasz üzletemberhez, Raffaello Follierihez, nem sokon múlt. A férfi megvette az eljegyzési gyűrűt, és készen állt a nagy kérdés feltételére, de az igazság még azelőtt kiderült róla, mielőtt végleg behálózhatta volna a színésznőt. A férfit ugyanis letartóztatták pénzmosásért és egyéb más bűncselekményekért, és börtönbe is került, ami a kapcsolatuk végét jelentette. Anne Hathaway szerencsére nem keveredett bele a férfi csúnya ügyeibe, és még időben ki tudott szállni a kapcsolatból.