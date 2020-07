Jennifer Grey közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt.

A pár még 2001-ben házasodott össze, majd ebben az évben megszületett egyetlen lányuk, Stella is. Jennifer elárulta, hogy már fél éve külön él férjétől, de csak most döntöttek amellett, hogy hivatalosan is különválnak.

„19 év után különköltöztünk még januárban. Tudva, hogy mi örökké egy család leszünk, akik szeretik, értékelik egymást, törődnek a másikkal. Nemrégiben hoztuk meg a nehéz döntést, hogy elválunk, de közel maradunk egymáshoz, és mind a ketten nagyon hálásak vagyunk a lányunkért, akit együtt neveltünk fel" - írta a színésznő a bejegyzésében, majd hozzátette utóiratban, hogy ezt leírva is együtt sírnak egykori férjével.