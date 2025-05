Az egyik legnagyobb esélyes visszalépése is kellett ahhoz, hogy Robert Prevost pápa legyen

A konklávé második napján, 4 szavazást követően szállt fel a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből, majd bejelentették, Robert Prevost a katolikus egyház feje, XIV. Leó pápa néven. Úgy tudni azonban, hogy 3 szavazáson keresztül két másik bíboros kapta a szavazatok nagyobb részét: az olasz Pietro Parolin, a Vatikán második embere, aki közel 50 év óta az első olasz lett volna, és Luis Tagle bíboros, aki az első ázsiai pápa lehetett volna. Ez követően azonban fordulat történt...

Robert Prevost a XIV. Leó pápa nevet vette fel

Forrás: Corbis News

Pietro Parolin lemondott Robert Prevost javára

A SkyNews arról ír, szerint csütörtök délig az előzetes jóslások szerint legnagyobb esélyes, Pietro Parolin vezetett 45-55-re, ám a kétharmados többséghez 89 szavazat kellett volna (133 bíboros vett részt a konklávén). Parolin ezt követően lemondott Robert Prevost javára, aki az addigi szavazásokon 34-44 szavazatot kapott. Prevostot az elemzők szerint több szempontból is kompromisszumos pápának tartanak, viszont az ő személyében meg tudtak egyezni a bíborosok, ugyanis egy ideje már a Vatikánban teljesített szolgálatott és bár amerikai, 20 évet élt Peruban, így az egyház helyzetének hatalmas szeletére van rálátása és komoly lelkipásztori tapasztalatokkal is rendelkezik „Amikor elérte a 89 szavazatos küszöböt, nagy ováció tört ki a Sixtus-kápolnában” - nyilatkozta Timothy Dolan, New York érseke. Ezután a rangidős bíboros, Pietro Parolin feltette a hagyomány szerinti kérdést: „Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?”, azaz „Elfogadod-e az egyházfők rendje szerint téged, mint legfőbb pápát megválasztó döntést?”, és ő igent mondott, tehát hivatalosan ő lett a következő pápa. Robert Prevost kiválasztotta a pápai nevét, amely XIV. Leó lett. Arról, hogy ezt követően mi történt, itt írtunk.

A békéről, a szinodális, hidakat építő, szegények mellett álló egyházról szólt az első beszéde

A fehér füst felszállását követően - körülbelül egy óra múlva - Prevost már XIV. Leó pápaként lépett ki az emberek elé, elmondta beszédét, a béke pápájának definiálta magát és tisztelgett az elhunyt Ferenc pápa emléke előtt. Az elemzők szerint nem minden szempontól lesz Ferenc pápa munkásságának folytatója, ezt jelzi az is, hogy nem a húsvéthétfőn elhunyt néhai pápa nevét vette fel. A Leó név utal arra, hogy nagyra tartja XIII. Leó munkásságát és lesznek olyan momentumok, amelyekben hozzá nyúl vissza.