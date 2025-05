Kamilla királyné rejtett üzenetet küldött ruhájával, és nem ő az egyetlen: a királyi család legikonikusabb szettjei

Ahogy a világ a II. világháború végének évfordulóját ünnepli, a brit királyi család mindig példát mutat – nemcsak méltósággal, hanem kifinomult stílusukkal is. A VE-nap (Victory in Europe Day) nemcsak az emlékezésről szól, hanem arról is, hogyan lehet az öltözködésünkkel kifejezni tiszteletet, történelmet és identitást. Most visszatekintünk arra a 9 pillanatra, amikor a királyi család tagjai ikonikus szettjeikkel minden figyelmet magukra vontak – és valami sokkal mélyebbet is közvetítettek, mint pusztán divatot.

A királyi család VE napi megjelenései!

Forrás: Hulton Archive

A 9 legemlékezetesebb királyi család megjelenés

1945 – Erzsébet királynő katonaruhában: az első ikonikus megjelenés

A Buckingham-palota erkélyén összegyűlt királyi család ünnepelte a háború végét – és Erzsébet királynő - aki akkor még csak hercegnő volt - mindenkit meglepett outfitjével. Nem hercegnői ruhában, hanem katonai egyenruhában jelent meg, ezzel tisztelegve saját szolgálata előtt az Auxiliary Territorial Service kötelékében, ahol szerelőként dolgozott. A pillanat örökre bevésődött a brit történelembe, és a divatéba is.

Divat és történelem egy képen!

Forrás: Getty Images

1995 – A királyné eleganciája 95 évesen is hibátlan

A 95 éves anyakirályné világoskék, szabott kabátban és hozzá illő kalapban jelent meg a megemlékezésen. A pasztellárnyalat a tavasz újjászületését idézte, míg ikonikus, háromsoros gyöngysora a királyi állandóság jelképe volt. Ő maga volt a megtestesült történelem, stílusban is.

Az anyakirálynő tündöklése

Forrás: Getty Images

1995 – Margit hercegnő friss, almazöld árnyalatban

Ugyanebben az évben Margit hercegnő almászöld árnyalatot választott, amely friss, fiatalos és reményt sugárzó volt. Az akkori miniszterelnök, John Major társaságában jelent meg, megmutatva, hogy a királyi stílus sosem veszít lendületéből, még hivatalos keretek között sem.

Margit hercegnő ikonikus ruhája

Forrás: Getty Images

1995 – Erzsébet királynő, anyja és Margit: színekben is egység

Egy színpompás összeállításban – piros, sárga és zöld színekben – állt együtt Erzsébet királynő édesanyjával és húgával. A trió a Buckingham-palota erkélyén állva mutatták meg magukat, ez nem csupán öltözködés volt, hanem üzenet is.

Három ikonikus nő

Forrás: Getty Images

2015 – Erzsébet királynő visszafogott pasztelljei a 70. évfordulón

A II. világháború végének 70. évfordulóján Erzsébet királynő ismét világoskéket választott – ezúttal fekete kesztyűkkel és visszafogott, tollas kalappal. A Windsor kastélynál 200 fáklyát gyújtottak meg, az ő öltözéke pedig egyszerre tükrözte a komolyságot és a méltóságot.