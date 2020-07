A Riverdale jóképű sztárja, KJ Apa is rákapott a Tik-Tokra. A sztár gyakran posztol Instagramon az álomtestéről, melyet természetesen imádnak a női rajongói, most pedig egy őrült táncos videóban is szemügyre vehették a kockahasát. A jóképű színész egyyébként nemrég egy interjúban elárulta, hogy még három évig biztosan láthatjuk őt a Riverdale Archie-jakét.