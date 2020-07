1. FényvédelemA UV-sugarak hosszú távon bizony a hajat is károsítják, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő módon védekezzünk ellene, ugyanis az erős sugárzás fellazítja a hajszálakat fedő sejteket, és így meggyengül a belső szerkezet védelme. Mit kell tennünk? Már a hajra is kapható olyan termék, amely a napfénytől óvja a szálakat, de természetesen a kalap, sapka viselése is nagyon sokat segít.

2. Klóros vízNyáron sok időt töltünk a strandon, ami remek felfrissülés, de nem a hajnak. A klóros víz ugyanis szárítja a hajszálakat, töredezetté, fénytelenné teheti a tincseinket, ami ellen csak megfelelő védelemmel vehetjük fel a harcot. Ha tehetjük, mindenképpen öblítsük le tiszta vízzel a hajunkat a medence meglátogatása után, de a legfontosabb, hogy a nyári időszakban különösen figyeljünk oda a balzsamok és hajpakolások használatára: balzsamozzunk minden hajmosáskor, hetente egyszer vagy kétszer pedig tápláló hajpakolással kényeztessük a tincseinket.





3. Sós vízA sós víz is komoly károkat tud okozni a hajszerkezetben, ezért ha tehetjük, mindig öblítsük le a hajunkat édesvízzel, miután befejeztük a pancsikolást. A sókristályok ugyanis elvonják a nedvességet a hajtól, és felerősítik a káros UV-sugarakat. Emellett persze kiemelten fontos a haj megfelelő ápolása, de kerüljük az olyan termékeket, amelyben szilikon vagy alkohol van.

4. HajszárításAz erős napfény és a klóros vagy sós víz külön is szárazzá, töredezetté, fénytelenné teheti a hajat, együtt pedig igazi támadás a hajfürtök ellen. Ezért aztán a megfelelő ápolás mellett azzal is enyhíthetjük a hajszálainkat érő terheket, hogy nyáron kerüljük a hajszárító és hajvasaló használatát.