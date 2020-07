Magyarországra érkezett Vajna Timi, és egy darabig itt is marad, hiszen húga, Palácsik Lilla hamarosan szülni fog. Ám úgy tűnik, nem csak a családdal, de párjával Zolival is sok időt tölt. Viszont Andy hiánya még mindig felkavarja.

Újra itthon van Vajna Tímea Magyarországon. A sztár szeretett volna kishúga mellett lenni terhessége utolsó heteiben, illetve unokaöccsének születése pillanatáról sem akar lemaradni.

Ezenkívül Timi több időt tölthet Zolival is. Noha korábban azt nyilatkozta, egy ideig egyedüllétre van szüksége, most úgy tűnik, mégis sokat vannak együtt a férfival. Timi Insta-oldalának tanulsága szerint több budapesti étteremben is megfordultak együtt.



Timi a Fiumei úti temetőbe is ellátogatott Andy Vajna sírjához, amit most látott először végleges formájában.

„Még most is felkavarja Andy hiánya, az együtt töltött évek alatt erős kötelék alakult ki köztük, amit nehéz elengednie. Talán ezért is van, hogy nem egyértelmű neki, merre tovább a magánéletben. Egy biztos, Zoli szeretettel fordul felé és támogatja őt mindenben" – mesélte a Blikknek egy ismerős