Már legalább 40 intézmény csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melyet egy hódmezővásárhelyi óvoda vezetője indított el. Bozókiné Szabó Ildikó, a Klímanócskák program megálmodója arra kéri az oviskat, kisiskolásokat, hogy ültessenek el lényegében bármilyen növényt Bálint gazda emlékére és küldjenek róla képet - hiszen neki is a természet, a kert volt a mindene.

A kezdeményezéshez július 30-ig lehet csatlakozni.

A kezdeményezést azért indítottam, mert mi is azt az örökséget próbáljuk megőrizni, amit Bálint gazda hagyatékul hagyott ránk. Nagyon fontosnak tartotta ő is, hogy a gyerekeken keresztül készítsük fel a jövő generációját a környezetvédelemre, a növények, állatok szeretetére. Gyerekkoromban én is néztem az Ablak című legendás műsort, és emlékszem, Bálint György már akkor nagy hatással volt rám. Eddig negyven intézmény jelentkezett, de a számuk folyamatosan nő. Debrecentől egészen Mezőcsokonyáig jelezték, hogy szeretnének fát ültetni - mesélte Bozókiné Szabó Ildikó a Ripostnak, majd így folytatta: