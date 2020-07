A modellt tartják a Kardashian klán legvisszafogottabb tagjának, ha bár rendre bevállalós és fehérneműs képeken csodálhatjuk hibátlan alakját. Legutóbb is egy falatnyi bikiniben pózolt, amit ő maga is imád, és úgy néz ki a követői is, hiszen több mint öt millió lájkot gyűjtött be posztjával.

Íme, legújabb kihívó bejegyzés Kendallról: