Szinte minden szervben találtak vérrögöket, olyan elhunyt betegeknél, akik koronavírusban szenvedtek. Ez a felfedezés pedig azért rendkívül fontos, hiszen megdőlhet az az elmélet, miszerint a koronavírus-fertőzés csak és kizárólag a tüdőt támadja. A boncolásokat a New York-i egyetemen végezték el - írja ScienceAlert.

A boncolás során azonban nem csak vérrögöket fedeztek fel, hanem egy bizonyos csontvelősejtet is, ami alapvetően nem szokott a csontokon és a tüdőn kívül más szervben előfordulni, most viszont a vesékben, a májban, illetve más szervekben is találtak, sőt, még a szívben is. A szakértők most a nagy csontvelősejtek és a kisebb erekben kialakuló vérrögök kapcsolatát vizsgálják.