Gábor Zsazsa földi maradványainak elhelyezése nem a legegyszerűbb történet. A díva 99 éves korában 2016. december 18-án hunyt el hosszabb betegeskedés után. Kívánsága pedig az volt, hogy itthon, Budapesten az édesapja mellé temessék. Ám a Kozma utcai temetőben lévő sírhely rossz állapota miatt a herceg nem engedélyezte, hogy oda kerüljenek Zsazsa földi maradványai. Ám úgy tűnik most mégis meggondolta magát - írja a Ripost.

„Amíg köztünk volt, és együtt voltunk, csupán egy szavába került, én mindig minden kívánságát teljesítettem. Az teljességgel kizárt, hogy pont az utolsó kérésének ne tennék eleget.... (..) Ő egy hollywoodi sztár volt, Hollywoodban A Hírességek sétányán is van csillaga, egy emlékhelye, ami örökké megmarad és ahová bármikor ellátogathatnak a tisztelői. A terveim szerint hamarosan elkészült egy emlékhely a szülőhazájában, Budapesten is. Imádott feleségem, Zsazsa utolsó kívánsága az volt, hogy magyar földben nyugodhasson. Ezért is intézkedem, hogy Magyarországon is legyen temetése, és természetesen sírkövet is szeretnék csináltatni neki. Azt szeretném, hogy Magyarországon is legyen egy emlékhelye, ahová a turisták és a tisztelői is ellátogathatnak. Hiszen tudják csak meg, ő Magyarország szülöttje„ - mesélte a tévéműsorban Frédéric von Anhalt herceg.