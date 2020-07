A sztárnak hasznosan telt a karantén, ugyanis hatalmas szelektálást tartott, és rengeteg felesleges holmitól megszabadult, amelyekre már nem volt szüksége. Trokán Péter elárulta, nem szokványos nagytakarítás volt ez, mint másoknál, ő ugyanis nem csak a helyhiány miatt dobálta ki a cuccokat.

Úgy véli, azoknak a tárgyaknak, amelyek már nem okoznak örömöt neki, nincs helye az életében, helyette teret kell adni az új dolgoknak.

„Csomó felesleges dologgal kellett foglalkoznom az életemben, most már, a hátralévőben nem fogok. Van egy japán csaj, aki szerint fontos, hogy a környezetedből, a lakásodból dobálj ki mindent, ami nem szerez már örömet. Ha megteszed, be fog jönni a helyére valami új, ami örömet fog okozni. Én is így tettem. Csomó dolgot kidobáltam, mert csak akadályoztak abban, hogy észrevegyem azokat a dolgokat, amik örömet jelentenének. Kidobáltam ruhákat, bútort, szerelmeslevelet, fényképeket, amiknek korábban volt helyük az életemben, de már nem nincs" – mondta a színész a Ripostnak.