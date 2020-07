Előfordulhat, hogy augusztus 15. után sem engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, sőt, akár olyanokat is megtilthatnak, amelyeket korábban újból engedélyeztek. Ezért Majkát követve több zenekar is – köztük az Ocho Macho, a Hooligans, a Tankcsapda és a Magna Cum Laude- üzent a kormánynak a tömegrendezvényekre vonatkozó szigorítások kapcsán.

"Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy ez a szektor a járvány kezdete óta vegetál, nem csak a zenészek, hanem egy teljes szolgáltató ipar, háttéripar került perifériára, a technikusoktól, hangmérnököktől, szervezőktől, klub tulajdonosoktól kezdve a vendéglátó és hangtechnikai cégekig sorolhatnánk, hogy ki mindenki küzd jelenleg is a fennmaradásért, egy biztos, több tízezer emberről van most szó. Bízunk benne és reméljük, hogy mindent alaposan végig gondolnak a döntéshozók és a helyzet súlyához mérten reális döntés születik, hogy sok más fontos foglalkozáshoz hasonlóan, a könnyűzenében és szórakoztató iparban dolgozók is visszatérhessenek a hivatásukhoz és az életükhöz "- írja a Tankcsapda a hivatalos oldalán.