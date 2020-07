Kulcsár Edina áprilisban adott életet második gyermekének . Az egykori szépségkirálynő két gyermekes anyukaként is csodásan fest: ezúttal egy narancssárga fürdőruhában mutatta meg magát követőinek.

Kulcsár Edina sosem tartozott azon sztármamik közé, akik azt állítják, semmit nem változtatott testükön a terhesség. Edina többször is megmutatta követőinek, milyen átalakuláson ment keresztül a teste, volt, hogy narancsbőrös combjára hívta fel a figyelmet, de striás hasát sem takargatta.

Medox és Nina anyukája most egy fürdőruhás fotót posztolt, és bár a fürdőrucira egy fekete, hálós, dögös strandruhát is húzott, formás combjai így is jól láthatóak.