Az egykori szépségkirálynő szerint nem muszáj tökéletesnek mutatni magunkat a közösségi oldalakon, a hibákat is bátran fel kell vállalni. Ő is ezt tette: megmutatta, milyen a hasa szülés után.

Bizonyára sok nő hálás most Kulcsár Edinának, aki nem akarja magát tökéletesnek beállítani két szülés után. Edina közeli fotót készített hasáról, hogy megmutassa, neki is vannak hiába. De ezt bátran viseli, hiszen két gyönyörű gyerekét köszönheti neki.

Ráadásul férje, Csuti szerint, ez nagyon „menő".

"Lehet, hogy sokak most azt mondják magukban, hogy 'jézus, minek kell ezt a csúnyaságot mutogatni?', de én fontosnak tartom, hogy a közösségi oldalakon ne csak azt mutassuk meg magunkon, ami tökéletes, hanem azt is, ami nem az. Igazából az volt a fordulópont nálam, amikor odamentem a férjemhez, Csutihoz, boci szemekkel ránéztem, és azt mondtam neki, hogy 'Nézd, milyen csúnya lett a hasam!', majd felhúztam a pólóm. Minden gondolkodás nélkül óriási mosollyal rám nézett, és azt mondta, 'de menő'.Hát, elhittem neki, és azóta én is ilyen szemmel nézem a hasamat a tükörben, de nem is igazán érdekel. Sokat köszönhetek ennek a 'menő' hasnak. A két tündéri gyermekemet." - írta Edina az Instagram oldalán.

