Brooklyn Beckham szombaton jelentette be, hogy eljegyezte kedvesét, Nicola Peltzt. David és Victoria már meg is találta a tökéletes nászajándékot a párnak: egy londoni lakást.

David Beckham 21 éves fia minden jel szerint felnőtt, Brooklyn ugyanis úgy döntött, hogy megnősül. A férfi szombaton megkérte kedvese, Nicola Peltz kezét.

Victoria és David már ki is találtak, hogy mivel lepjék meg az ifjú párt - írta az Extra.