Keleti Andi sosem volt igazán telt alkat, de az elmúlt években észrevétlenül kúszott fel rá pár kiló. Nemrég azonban egy kutatási anyagnak hála jócskán lefogyott, és nem győzi bezsebelni a bókokat!

"Sok visszajelzést kapok, hogy mennyire inspiráló amit elértem, ez hihetetlenül jól esik. Én is látom persze az eredményt, főleg a ruháimon, hiszen két mérettel kisebb kell, de az emberek, pláne akikkel régen találkoztam, komolyan rácsodálkoznak, hogy mennyire jó formában vagyok. A férjem is nagyon büszke rám, bár neki mindenhogy tetszem, de most ez kicsit olyan, mintha visszakapta volna a régi feleségét, hiszen sok évvel ezelőtt voltam ennyire vékony! Nekünk a karantén is jót tett, hiszen előtte rengeteget dolgozott a párom, keveset volt itthon, és már nagyon hiányzott, hogy ilyen sokat együtt lehessünk. Persze azért annak nem örülnék, ha újra be kéne zárkóznunk, egzisztenciálisan is komolyan megviselne, de szerencsére a mi családunk az elmúlt időszakot nem sínylette meg" - mesélte Andrea, aki az idei nyarat igazán aktívan tölti.

"Jó sok időnk volt pihenni, így inkább a munkának szenteljük a nyarat, és néhány hétvégét szánunk kikapcsolódásra, de azt is szigorúan Magyarországon. Nemrég Tisza-túrán voltunk, készülünk a Balatonra is, ahol szintén aktívan töltjük majd az időt. Úgy látom, a gyerekek számára ezek sokkal jobb élmények, mintha egy medencébe lógatnánk egész nap a lábunkat" - tette hozzá Andi.