Az öt fizikai érzékünk, a látás, hallás, ízlelés, tapintás, és a szaglás mellett létezik a hatodik érzék is – utóbbi egyfajta spirituális érzékként definiálható, melyet valaha az ember mindennapjai során használt, ám egy idő után – a technológia felfejlődésével – már nem volt rá szükség, ezért egyre jobban inaktivizálódott. A hatodik érzék kutatásában Frederic Myers volt az első úttörő, a későbbiekben pedig J. B. Rhine fejlesztette tovább. Ő adott jelentést olyan pszichés fogalmaknak, mint például a telepátia, és a megérzés.

A hatodik érzék működése időtlen idők foglalkoztatja a tudósokat, és számtalan olyan érdekes eset támasztotta alá a létezését, melyekről érdemes említést tenni.

2004-ben hatalmas földrengés rázta meg Indonéziát, ezt követően pedig pusztító erejű cunami söpört végig Ázsia délkeleti és déli, valamint Afrika keleti részén. A természeti katasztrófa következtében több mint 200 ezer ember vesztette életet. Érdekesség az egészben, hogy a mentőcsapatok egyetlen állattetemet sem találtak. A cunami érkezése előtt egy órával többen megfigyelték, hogy az állatok teljes erőből rohannak el a part közeléből. Nyilvánvalóan az embereknél jóval korábban észlelték a földrengést, illetve a közelgő szökőárt. Meglepő módon nem csak az állatok, az ott élő primitív törzsek tagjai is érzékelték a veszély közeledtét, és magas helyre menekültek a cunami elől.



Szerte a világban egyre több beszámoló született arról, hogy az állatok a szokatlanul nagy és pusztító földrengések vagy egyéb természeti katasztrófák előtt mindig nagyon nyugtalankodok voltak, sok közülük el is tűnt, és csak a tragédia után került újra elő. Később kiderítették kutatások segítségével, hogy az állatok agya képes olyan hullámokat és rezgéseket érzékelni, amit az általános érzékszerveink nem fognak fel.



Az ember is ősidők óta rendelkezik a megérzés képességével. Ez a megfoghatatlan érzék rendkívül összetett, magában foglalja a telepátiát, a víziókat a múltról és a jövőről, valamint az energiaközvetítést. A hatodik érzék a gondolat erejével, a távolságot is áthidalóan működik. Fizikailag érzékelhetetlen, ám ez nem jelenti azt, hogy nem létezik.Az agy és a tudat tehát jóval több dologra is képes lehet, mint azt elsőre gondolta volna róla a tudomány. Ez pedig hatalmas távlatokat nyithat az elme és annak a világra gyakorolt hatásainak vizsgálatában.