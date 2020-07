Horváth Gréta ugyan nagyon büszke arra, hogy mennyit fogyott , mégsem szokott fehérneműs képet posztolni közösségi oldalára. Most azonban kivételt tett, amire nagyon jó oka volt. Sőt, még azt is elárulta, hogy bizony szilikonmelle van, de nem akármilyen.

Tőlem nem megszokott ez a fotó, de egy fontos dologra szeretném felhívni vele a figyelmet. Nagyon kevés szó esik az otthoni megfigyelésről "testünk ismeretéről". Elkezdtem nézni egy dokumentum sorozatot és elképesztő eredmények vannak annak kapcsán, hogy mi nők mennyire keveset látjuk magunkat meztelenül a tükörben és milyen keveset vizsgáljuk magunkat egészségügyi szempontból otthon. Nyilván bele nézünk a tükörbe felöltözve, indulás előtt és általában ellenőrizzük a kocsiban is a sminket. De mi a helyzet a női intim részekkel? Vajon ismerjük testünk változásait? Tisztában vagyunk vele mi a normális és mi az, ami nem? A szépségápolás mellett legalább annyira fontos az otthoni mellvizsgalat, mint egy jól megválasztott krém, vagy púder! - írja Horváth Gréta, aki azt is leírja lépésről lépésre, hogy miként kell elvégezni az otthoni mellvizsgálatot, majd kicist a sajátjáról is mesél:

"Igen, műanyag sziló a mellem, de mint látható természetes."