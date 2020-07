Whitney Houston, hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő 1992-ben házasodott össze férjével, Bobby Brown-nal. Bobbynak több összetűzése is volt a törvénnyel, ezért sokan úgy látták, hogy rossz hatással van Whitney-re. A férfi szerint azonban az énekesnő súlyos drogfüggősége miatt került válságba a házasságuk. Legalábbis Bobby önéletrajzi könyvéből az derül ki, hogy a kokain mérgezte meg a házasságukat.



Brown nagyon meglepődött, amikor - évekkel az esküvő után - a tudomására jutott, hogy Whitney még az esküvőjük napján is felszívott néhány csíkot.

„Nem tagadom, én is füveztem, piáltam, de nem én voltam, aki rászoktatta Whitney-t a drogokra. Sőt, olyan is előfordult, hogy ő akart nekem szerezni, de én nemet mondtam" – fogalmaz Brown a könyvében.