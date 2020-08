Az őszibarack augusztustól válik leginkább fogyaszthatóvá, ekkortól érdemes a boltok polcain keresni. Egy igazán kompakt gyümölcsnek számít, hiszen 80-90%-a víz, vagyis szomjoltásra tökéletes, emellett azonban mézédes, így a legforróbb napokon is könnyen lecsúszik. Sokan azt gondolják, hogy hízlal, ezért nem mernek túl sokat enni belőle, de tekintve, hogy nagyon alacsony a kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalma, így ettől nem érdemes félni.

A kevésbé lédús őszibarack is hasznos, mert magas rost,- és pektintartalmának köszönhetően támogatja az emésztőrendszer működését, csökkenti a székrekedés kialakulásának esélyét, sőt, a pektin a koleszterintszint szabályozásához is hozzájárul.

Niacinnal az egészséges szív és lélek védelmében

Az őszibaracknak magas a niacin-tartalma, ami a szív-, és érrendszer szempontjából nagyon hasznos. Többek között azért is, mert a niacin csökkenti a vérnyomást, ám pont ebből kifolyólag, az alacsony vérnyomású embereknek figyelni kell az őszibarack-fogyasztásra. Továbbá mentálisan is jó hatást gyakorol az emberre, hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember vidámnak, gondtalannak érezze magát.

Az őszibarack vitaminjai

Az őszibarack A és C-vitamin-, kálium- és szeléntartalma igen magas. Az A-vitamin valóságos szépségvitamin, hiszen a bőrünk, a körmeink és a hajunk szépségére, épségére is vigyáz. Nem beszélve számtalan szembetegségről, amit szintén A-vitamin fogyasztással lehet megelőzni.

A C-vitaminról már szinte mindent tudunk, hiszen szupervitaminként nagyon elterjedt a világban. Serkenti az immunrendszert azáltal, hogy növeli a fehérvérsejtek számát, amelyek védőhálóként szolgálnak számos betegséggel szemben. Emellett jót tesz a bőrnek is, hidratálja, selymesebbé varázsolja, továbbá a csontok és a fogak, valamint a vérerek regenerálódását is serkenti.

A mindent tudó szelén

A benne lévő szelén egy fontos antioxidáns, amely csökkenti az oxidatív stressz okozta károsodásokat. Rengeteg kórokozó legyőzésében segít a szelén, így kifejezetten jó páncélnak számít számos betegséggel szemben. Ezen felül a pajzsmirigy működésére is pozitívan hat: alulműködés és túlműködés esetén is hasznát vehetjük, sőt, nagy mennyiségben fogyasztva számos rákos megbetegedés megelőzéséhez is hozzájárulhat.

Ráadásul külsőleg is jót tesz a testünknek, készíthetünk belőle vitalizáló pakolást. Hámozz meg egy szép nagy őszibarackot, turmixold össze, és adj hozzá annyi tejszínt, amíg fogkrém állagú paszta nem lesz belőle. A kész kenőcsöt vidd fel az arcodra, majd 20-25 perccel később langyos vízzel alaposan mosd meg az arcod.