A fogyókúrázók szupergyümölcse

A fügét rengeteg szakember ajánlja a fogynivágyóknak, mert teltségérzetet ad az embernek. Ez nem is meglepő, hiszen kis mérete ellenére rengeteg vitamin, ásványi anyag, antioxidáns és rost található benne. Utóbbi például hozzájárul az emésztőrendszer és az anyagcsere helyes működéséhez, ezért méregtelenítésre is alkalmas.

Azoknak is ajánlják, akik magas koleszterinszinttel vagy cukorbetegséggel küzdenek, hiszen mindkettőre pozitív hatást gyakorol. Sőt, bizonyos kutatások szerint bizonyos rákos megbetegedések megelőzésében is segíthet. Cukorbetegség esetén nem csak a gyümölcs, hanem annak leveleinek fogyasztása is ajánlott, mert segít egyensúlyban tartani az inzulinszintet.

K- vitamin forrás

Azért is nagyon fontos számunkra a füge, mert olyan létfontosságú vitamint is tartalmaz, mint a K- vitamin. Kétféle típusát különböztetjük meg: létezik K1-, és K2- vitamin. A legfontosabb különbség a kettő között az, hogy míg a K1- vitamint csak élelmiszerek formájában tudjuk bejuttatni a szervezetbe, addig a K2- vitamin a bélrendszerünkben is termelődik.

A K1- vitamin főleg a véralvadás helyes működéséhez járul hozzá. Ennek hiányában a sérült érfal nem képes, vagy csak lassan képes az összehúzódásra, ami akár komoly vérveszteséget is eredményezhet. Ha valakinek gyakran vérzik az orra, vagy feltűnően lassan gyógyulnak a friss sebei, akkor első sorban K1- vitamin hiányra szoktak gyanakodni a szakemberek. A K2- vitamin a csontsűrűség fenntartásában segít, ezért ajánlják, hogy 50 éves kor környékén kezdjük el rendszeresen szedni. Ezen kívül A-, B1, B2 és Omega-zsírsavak is találhatóak benne.

A szív- és érrendszer védelmezője

A fügének híresen magas a káliumtartalma, ami segíti a szív egyenletes működését, vagyis csökkenti különböző szívbetegségek kialakulási esélyét. Csökkenti a vérnyomást, ezért a magas vérnyomással élők számára kitűnő megoldást jelenthet. Ezen kívül pedig hozzájárul a vér pH-jának szabályozásához, valamint jó hatást gyakorol az epére és a májra is.