Johnny Depp beperelte a The Sun nevű lapot, amiért az nőverőnek titulálta őt. A per három hete tart, ami alatt durva dolgok derültek ki Amber Hearddel való házasságáról. Eddig a színész szemszögéből láthattuk a házasságukat, most pedig a fiatal színésznő mesélt. Nem is akármit, ugyanis a vád szerint Depp többször is megpofozta, megrúgta, lefejelte, fojtogatta, ököllel ütötte, megtépte, lökdöste és a földre taszította, sőt tárgyakat dobált felé és megfenyegette, hogy örökre elcsúfítja az arcát - írja The Guardin.

"Akiket nem kedvelt, azokról hasonlóan fenyegető, sötét módon beszélt. Lekezelő, megalázó megjegyzéseket tett, főleg színésznőkre vagy rám, amiért színésznőként akartam dolgozni. Lekurvázott vagy valamilyen más megalázó beszólást kaptam, ha szexis ruhát vettem fel. Ez a kapcsolatunk vége felé egyre rosszabb lett, majd már olyanokat is mondott, hogy végignézné, ahogy megerőszakolnak"

- állította Amber, aki hozzátette, hogy ezek az esetek leginkább akkor fordultak elő, amikor a színész alkohol és drog hatása alatt volt.