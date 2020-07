Hamarosan férjhez megy a Barátok közt sztárja. Nyári Diára négy éve talált rá a nagy szerelem, amelyből már egy kisfiú is született, ám az esküvőt csak idén tartják meg. A pár izgatottan készül a nagy napra, a jegyes videójukat már le is forgatták.

Nagy a boldogság Nyári Diáéknál, hiszen most már biztosan tudják, hogy meg lesz tartva az esküvőjük idén nyáron.

A Barátok közt sztárja négy éve ismerkedett meg Kovács Dániellel, az MTVA sportriporterével, és azóta dúl a szerelem köztük. Olyannyira, hogy már egy kisfiúk is született. Az esküvőre viszont csak idén kerül majd sor, így Zétény is ott lehet szülei nagy napján.

A színésznőnek már megvolt a lánybúcsúja, és most a jegyes videójuk is elkészült, ami hihetetlenül cuki és egyben megható lett. A család a Városligetben önfeledten mókázik, Dia szerint a felvétel teljesen visszaadja, milyenek is ők valójában.

„A jegyes videónk, ami inkább "ezek vagyunk mi" családi videó. Kutyával, gyerekkel, Városligettel és Pántlikával."