A nyári melegben sokszor semmi kedvünk kimozdulni, hiszen a hűs szobában való semmittevés, egy jó hideg üdítőt kortyolgatva, vagy jégrémet eszegetve sokkal jobb programnak tűnik, mint részt venni egy kemény edzésen a 40 fokos teremben. Ennek ellenére a nyári hónapokban is érdemes sportolni, ha nem is szabadtéren vagy teremben, legalább otthon. Mutatjuk, hogyan tudsz hatékonyan edzeni a négy fal között!

Ha nincs otthon polifoamod, ne stresszelj rajta, egy használatból kivont puha pléd is megteszi, így nem kell közvetlenül a talajon végezned a gyakorlatokat. Popsi és combformáláshoz érdemes bekészíteni a közelbe egy párnát is, hogy betedd a térded alá, a súlyzókat pedig könnyedén helyettesítheted egy-egy műanyag palackkal.

Az otthon végezhető gyakorlatok listája szinte végtelen, de mielőtt belevágsz, érdemes eldönteni, mi a célod: szinten tartás, átmozgatás, izomnövelés, fogyás vagy állóképesség növelés.

Lássunk most néhány alapgyakorlatot!

A saját testsúlyos edzéseknek nincsen párja, azonban ezekhez sokszor nem árt egy alap edzettségi szint, hiszen ha az utóbbi hónapokban, esetleg években nem sportoltál, valószínűleg nem fogsz gond nélkül lenyomni 10 fekvőtámaszt. A saját testsúlyos edzés egyik legjobb tulajdonsága, hogy bárhol végezhető. Megfiatalítja a testet, remekül megmozgat, és nem igényel semmilyen eszközt.

A teljesség igénye nélkül itt van néhány saját testsúlyos gyakorlat: fekvőtámasz, plank, felülés, csípőemelés, lábemelés, guggolás, és kitörés.

Ezekhez tehát semmilyen eszköz nem szükséges, csupán kitartásra és akaratra van szükség, hogy elvégezd őket. Ha ezeket a gyakorlatokat választod, érdemes több körön keresztül, fokozatosan emelve az ismétlésszámot. Légy türelmes magaddal, hiszen az ízületek lassabban szokják meg a terhelést, ezért ha nem vigyázol, könnyen lesérülhetsz.

Bár általában csak üldögélünk rajta, a szék tökéletes sporteszköz lehet. Válassz olyat, aminek háttámlája van, és használd bátran. A széken ülve végezhetsz lábemelést, a szék mögé állva – a háttámlára támaszkodva – szintén végezhető lábemelés oldalra, és hátra is, de vádlierősítő gyakorlat is. A széket segítségül hívhatod a felüléshez is, vagy rátámaszkodva tolódzkodhatsz is, így erősítve a tricepszedet.

A partvis szuper takarítóeszköz, de nem csak a koszt tünteti el a lakásból, hanem a has- és csípő tájékon található felesleges úszógumit is. A nyél segítségével szuperül átmozgatható a felső háti szakasz izomzata, ha pedig nyakunkba tesszük, és oldalra dőlünk, majd vissza a kiinduló helyzetbe, a csípőn található makacs zsírral vehetjük fel a harcot.

A falat is nagyon sokoldalúan használhatjuk edzés közben. A guggolás például falnak támaszkodva sokkal nehezebb, és ha így végezzük a gyakorlatot, biztosan kihúzzuk magunkat, és helyesen hajtjuk végre. A csípőemelésnél is segítségül hívhatod a falat: ha így végzed ezt, a fenék izmok erősítésére szolgáló gyakorlatot, a combod is keményen dolgozik, de szuper gyakorlat az úgynevezett „motorozás" - a falnak támaszkodva egy képzeletbeli székre ülünk, és így tartjuk magunkat - is amely kőkeményen erősíti a combjaidat.

Ha van egy lépcső a lakásodban, máris elfelejtheted a többezer forintos step padot: a lépcső segítségével nehezítheted a guggolást, a kitörést, de ha elég bátor vagy, a lépcső aljában megállva kezeddel is lépcsőzhetsz, majd mikor fekvőtámasz pozícióba értél, csinálj annyi fekvőt, amennyit csak bírsz, és lépkedj vissza. A gyakorlatoknak csak a kreativitás szabhat határt.

Ne keresd a kifogásokat, inkább légy kreatív, és győzd le a lustaságod!