A Cotton Club Singers a '90-es években alakult, és óriási sikernek örvendett. Zséda hét év után jelentette be, hogy kiválik az együttesből, és szóló karrierbe kezd. Kozma Orsi váltotta őt a bandában, majd több tagcserét követően felbomlott az együttes. Ám néhány éve újra színpadon zenélnek.

Most a megalakulásuk 25. évfordulóján összeállnak a régi tagok.

„Volt már az elmúlt években egy-egy ilyen alkalom, amikor újra együtt zenéltünk, s mindig jól éreztük magunkat, és úgy tapasztaltuk, a közönségnek is igénye van erre. Így tehát az együttes a megalakulásának a 25. évfordulóján is összeáll, és együtt csendül fel ez az öt hang, aminek nagyon örülök" – mesélte a Borsnak Zséda.

Az énekesnő bevallotta, anno nagyon nehezen vett búcsút a Cotton Club Singerstől, de nem bánta meg döntését.

„Minden elválás nehéz valahol... A terveim azonban anno már nem voltak a zenekar keretein belül megvalósíthatóak, s muszáj volt lépnem. De minden úgy jó, ahogy történt, s a lényeg a jelenen van" – mesélte Zséda, aki szintén nincs könnyű helyzetben a járvány miatt, hiszen csakis a zenélésből élt, de elfogadja a jelenlegi helyzetet.

„Az Életben maradni című számom vezeti a slágerlistákat, új lemezen is dolgozom, de nyilván nem egyszerű ez a helyzet, és ahogy sokan, én is számos nagy lehetőségtől elestem az utóbbi időben. Azt gondolom, az ötszáz fő, akik a jelenlegi előírás szerint jelen lehetnek egy-egy koncerten, arany középutat jelent most."