Ahogy azt korábban megírtuk, Palácsik-Visváder Lilla és Visváder Tamás egy nagyon különleges nevet szerettek volna adni születendő gyermeküknek, sajnos azonban elutasították a kérelmüket, így ezt a nevet biztosan nem viselheti majd a kisfiú.

Most pedig arról döntöttek, mennyire engedjék be a közösségi médiát a kisbaba életébe, hiszen több hazai híresség is úgy döntött, nem közöl több képet a csemetéjéről. Lilláék úgy gondolják, az ő követőik többségében családos emberek, akiknek időnként megmutatnak majd egy-egy fotót a babáról, de promóciós célokra biztosan nem fogják használni a róla készült fotókat.

"Gondolkoztunk ezen, viszont ezt szerintem ezt lehet normális mértékkel. (...) Mi biztos megmutatjuk a babánkat. Nálunk ez egy ilyen elhatározás" - mondta Tamás.